Viviano: “Mi aspettavo di più dal Betis. La Fiorentina è troppo forte per giocare cosi male”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo Betis-Fiorentina, queste le sue parole:

“Io sono rimasto deluso dal Betis, mi aspettavo di meglio, tante lacune in fase difensiva e anche quando non avevano la palla. Io mi aspetto di meglio dalla Fiorentina, la squadra deve giocare meglio per i giocatori di qualità che ha in mezzo al campo. Gosens è il mio giocatore preferito alla Fiorentina, giocatore devastante per mentalità ed ha grande qualità. Qui non si parla di essere critici, io credo che questa squadra sia molto forte e penso possa esprimersi meglio ma se lo dici sembra sempre che vuoi essere critico.

La squadra ha valori, ha sempre saputo reagire. Fagioli va bene quando devi dominare il gioco, lui deve toccare sempre la palla, deve stare nel vivo del gioco. Questo arriva anche dalla filosofia di calcio di Palladino che molto spesso ti trovi in posizioni diverse, Fagioli anche quando gioca male, qualcosa fa. Su Kean secondo me ha pesato il fatto che domenica si gioca a Roma e non ha voluto rischiarlo. Sul gol primo gol del Betis magari De Gea poteva fare meglio nell’uscita che è sempre stato il suo limite anche in Inghilterra, poi su Bartra fa una parata senza senso, è un fuoriclasse. Questa squadra puntellata con poche cose può diventare veramente forte”