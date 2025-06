Viviano: “Dzeko è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi 10 anni, ha una qualità pazzesca”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per commentare molti temi legati al mondo della Fiorentina, partendo dall’arrivo di Pioli sulla panchina gigliata: “Sono contento della sua scelta perché è un allenatore bravo che è ben voluto e che ha idee moderne rispetto anche alla sua prima esperienza viola. Mi sembra una scelta equilibrata che darà i suoi frutti senza dubbio.”

Sui portieri: “Martinelli è in ritardo di un anno perché doveva giocare da altre parti già nella scorsa stagione, ora è obbligato a farlo. Terracciano, invece, deve decidere cosa fare perché se vuole fare il titolare è giusto che vada, ma se fossi nella Fiorentina come secondo lo terrei perché è un professionista di alto rendimento e un ragazzo serissimo.”

Su Dzeko: “Lo amo follemente perché è un giocatore altissimo che ha una qualità da rifinitore pazzesca capace di passare dei palloni veramente ottimi anche a chi gioca con lui oltre a segnare sempre. Capisce il gioco benissimo ed è stato uno dei più forti in Italia negli ultimi 10-15 anni, per me è un colpo ottimo per chiunque.”