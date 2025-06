Viviano: “Non ho dubbi sul riscatto di Gud, prenderei subito Fazzini. Con Dzeko verso un attacco a due”

Nel pomeriggio di oggi, l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi su alcune questioni legate al mondo viola.

“Sinceramente non so quale sarà il futuro di Gudmundsson. Ho sempre detto che sarebbe stato riscattato dalla Fiorentina, anche se credevo che potesse confermare quanto fatto vedere con la maglia del Genoa. E’ anche vero che la Fiorentina deve fare molte valutazioni, credo che a quel prezzo ci siano molte soluzioni raggiungibili. Probabilmente anche il cambio dell’allenatore può aver influito, le richieste possono essere diverse rispetto al precedente. Io personalmente non avrei avuto dubbi sul riscatto, magari avrei potuto cercare di abbassare un po’ il prezzo ma ci avrei investito. Poi allo stesso tempo capisco che la Fiorentina possa fare le sue riflessioni del caso”.

L’ex numero uno viola ha quindi espresso le sue opinioni sul possibile mancato riscatto dell’islandese:

“E’ vero che avremmo buttato via gli 8 milioni pagati per il prestito, ma sono convinto che mai come quest’anno il mercato offra tante soluzioni. Sarà fondamentale capire le richieste del nuovo allenatore, sopratutto a livello tattico: può essere che la richiesta di Pioli si anche quella di tornare a giocare con gli esterni, anche se andrebbe contro alle scelte degli ultimi due calciomercato”.

Viviano ha quindi analizzato anche gli scenari offensivi della squadra:

“Secondo me l’arrivo di un attaccante come Dzeko è il preludio del fatto che la Fiorentina il prossimo anno giocherà con due attaccanti. In rosa ci sono anche Beltran e Kean, ci sarà da capire cosa vorranno fare ma credo che questa possa essere un’opzione percorribile. Mi auguro che alla fine non sia ceduto Kean, che ci ritroveremo ancora nella situazione in cui valorizziamo un giocatore e alla fine dell’anno lo lasciamo partire. Adesso la Fiorentina, con pochi acquisti, ha le basi per essere una squadra forte. Se a questo ci aggiungiamo l’arrivo di Pioli, un tecnico che conosce bene la città e che è stato abituato a lavorare con giocatori di alto livello il discorso torna”.

Sulla possibilità di vedere in maglia viola il giovane Fazzini ha aggiunto:

“Mi piaceva tantissimo, anche se nell’ultimo periodo ha avuto qualche infortunio che l’hanno portato a rendere meno. Negli ultimi mesi però ha rischiato di salvare l’Empoli da solo. Secondo me è un acquisto da fare subito: è un giovane di prospettiva che a causa della retrocessione dell’Empoli potrebbe arrivare a cifre piu contenute. L’importante comunque è quello di tenere i pezzi pregiato, Dodo su tutti. Credo che nonostante l’assenza di centrocampisti ci sia qualcosa da fare in fase difensiva”.

Infine, l’ex portiere ha detto la sua anche sul reparto arretrato e sulla situazione a centrocampo:

“Un grande acquisto io lo fare in difesa. Abbiamo Pongracic, Ranieri e Comuzzo però Sono convinto che qualcosa possa servire. Il capitano ci ha stupito molto: 3 anni fa non avrei mai pensato che potesse diventare un pilastro di questa Fiorentina. Mi ha stupito veramente tanto. Il centrocampo? Forse considerate le mancate permanenze di Aldi e Cataldi credo che servano almeno un paio di colpi in mezzo al campo”.