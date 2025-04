Viviano: “Se la Fiorentina vince domani può ancora sognare la Champions, avrà il destino nelle sue mani”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per commentare la vigilia della sfida con l’Empoli: “Le assenze mi preoccupano meno perché la Fiorentina ha una rosa ampia e ci sono le risorse per sopperire a chi manca, dopo la vittoria di Cagliari la Fiorentina può ambire ancora alla Champions, bisogna superare tutte le difficoltà. Ha delle speranze perché se batti l’Empoli poi hai Bologna e Roma e te la giochi. Se pareggi a Roma e batti il Bologna puoi ambire a qualcosa di bello visto che ci sono squadre che faticano tipo la Juve e vari scontri incrociati. Domani sarà una sfida importantissima e se vinci avrai il destino nelle tue mani.”

Sull’Empoli: “Era partita bene in modo molto solido, ma ha raccolto meno di quanto meritava e ora sta pagando quei punti mancanti. Fa fatica a creare anche se ha un buon allenatore ed è compatta come squadra, ma la Fiorentina è nettamente più forte e deve cogliere l’occasione che ha a portata di mano.”

Sulla vittoria a Cagliari: “Grande vittoria e non me l’aspettavo perché se il Cagliari avesse vinto, avrebbe chiuso il discorso salvezza e aveva un grande pubblico a spingerlo. Invece, la Fiorentina ha reagito bene all’inizio e ha fatto vedere tutti i valori che ha perché questa Fiorentina ha una rosa di altissimo livello.”

Su Beltran-Gudmundsson: “Loro hanno difensori bravi in marcatura, ma lenti quindi un attacco dinamico può essere la soluzione giusta per domani. Chiaramente devono essere serviti in velocità così da andare in profondità e fare male, bisognerà superare il centrocampo chiuso dell’Empoli.”