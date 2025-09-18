Viviano duro: "Fagioli e Kean stanno facendo cag*re, inaccettabile giocare così col Napoli per 75 minuti"

Emiliano Viviano ha commentato l'inizio di stagione della Fiorentina, analizzando il periodo buio di alcuni interpreti.

A TV Play ha parlato Emiliano Viviano per commentare la sconfitta della Fiorentina col Napoli e l'avvio di stagione bigio della squadra di Pioli. Ecco le sue parole: "La Fiorentina non mi è piaciuta in nessuna delle tre partite di campionato finora: non ha giocato bene e non si è sviluppata per come potrebbe, anche se i punti che ha adesso potevano essere di più. Fagioli è un gran giocatore, ora però sta facendo cacare, così come Kean, che però ha fatto bene in Nazionale. Va bene perdere col Napoli, ma non capirci nulla per 75 minuti è inaccettabile, soprattutto dopo aver comprato Piccoli e aver tenuto tutti i più forti."

Sulla panchina viola: "Tutte le avversarie della Fiorentina sono nettamente migliorate, solo Lazio e Bologna si possono escludere, però la squadra di Italiano è una certezza da due stagioni, non come la Fiorentina che deve costruirsi con il nuovo allenatore. La squadra ha le risorse dalla panchina: Piccoli, Fazzini e Lamptey."