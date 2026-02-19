19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Viviano: “Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito”

News

Viviano: “Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito”

Redazione

19 Febbraio · 13:14

Aggiornamento: 19 Febbraio 2026 · 13:14

TAG:

bastoniChielliniInterjuveViviano

Condividi:

di

L'ex portiere di Fiorentina e Sampdoria ha detto il suo parere sulle parole di Giorgio Chiellini dopo Inter-Juventus

Nel podcast Aura Sport l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della simulazione di Bastoni in Inter-Juventus con riferimento a quanto detto da Giorgio Chiellini, ora dirigente bianconero, dopo la gara: “Voglio bene a Giorgio, è un mio fratello, ma per me non ha ragione perché le simulazioni si fanno da sempre e Bastoni è solo l’ultimo della lista, quindi non è il caso di fare la morale a nessuno perché pure lui non era pulitissimo in campo e io me lo ricordo. Ti veniva addosso, fingeva, richiamava l’arbitro per ammonire i calciatori avversari poi si buttava, quindi nessuno è santo nel calcio.”

Prosegue: “Bastoni è il nemico per gli juventini, mentre se giocava con la Juve succedeva lo stesso a maglie invertite, invece no perché va condannato a prescindere dal colore. Adesso Bastoni è l’eroe dell’Inter e se l’avesse fatto ai Mondiali per tutti era un fenomeno. La cosa sbagliata non è la simulazione come gesto, ma l’esultanza dopo il rosso.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio