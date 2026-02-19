Viviano: “Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito”

Nel podcast Aura Sport l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della simulazione di Bastoni in Inter-Juventus con riferimento a quanto detto da Giorgio Chiellini, ora dirigente bianconero, dopo la gara: “Voglio bene a Giorgio, è un mio fratello, ma per me non ha ragione perché le simulazioni si fanno da sempre e Bastoni è solo l’ultimo della lista, quindi non è il caso di fare la morale a nessuno perché pure lui non era pulitissimo in campo e io me lo ricordo. Ti veniva addosso, fingeva, richiamava l’arbitro per ammonire i calciatori avversari poi si buttava, quindi nessuno è santo nel calcio.”

Prosegue: “Bastoni è il nemico per gli juventini, mentre se giocava con la Juve succedeva lo stesso a maglie invertite, invece no perché va condannato a prescindere dal colore. Adesso Bastoni è l’eroe dell’Inter e se l’avesse fatto ai Mondiali per tutti era un fenomeno. La cosa sbagliata non è la simulazione come gesto, ma l’esultanza dopo il rosso.”