Viviano: “De Gea non lascerà Firenze, in viola ha ritrovato l’ambiente perfetto per lui”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano che ha toccato vari temi legati al mondo Fiorentina dopo il 2-2 di San Siro: “Adesso dobbiamo fare i complimenti a Palladino perché ha messo su una squadra che gioca a calcio contro chiunque e lo abbiamo visto nelle ultime partite dove anche se giocavi contro avversari forti, non hai snaturato la tua idea di calcio, anzi sei andato ad imporre il tuo ritmo con grande coraggio. Ha affidato il centrocampo ad un fuoriclasse come Fagioli che sa accarezzare il pallone in modo formidabile davvero e a San Siro ha fatto girare la squadra.”

Su De Gea: “Ha fatto parate migliori e più difficili di Maignan ed è stato perfetto. Tra i pali è una garanzia davvero, inoltre sa coprire la porta ed ha una capacità pazzesca di leggere il gioco infatti spesso prevede l’azione prima che avvenga se vedete. Secondo me, non è perfetto nelle uscite dove a volte non è precisissimo, ma non è scarso ecco. Lui ha scelto la Fiorentina perché voleva vivere in una città come Firenze dove si sente felice e per questo è rimasto fermo un anno, non aveva proposte dove si sentiva realizzato. Non penso se ne vada nonostante mi aspetti che qualche squadra grossa lo cercherà.”