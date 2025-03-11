Viviano: "La squadra che ha messo Palladino in campo è stata imbarazzante, il primo tempo è stato un massacro"

Il portiere ex Fiorentina, Sampdoria e Palermo ha commentato la gara persa dai viola a Napoli per 2-1 domenica pomeriggio

A Radio Bruno è stato intervistato l'ex portiere viola Emiliano Viviano che ha detto la sua sulla sconfitta di Napoli: "La prestazione non è stata positiva perché il primo tempo poteva finire 4-0, poi hai giocato bene una mezz'ora perché loro sono calati per quanto hanno spinto mentre la Fiorentina ha fatto un primo tempo imbarazzante in cui se non hai De Gea prendi subito l'imbarcata. Poi De Gea fa un errore e addirittura alcuni giornali lo bocciano, però se hai perso solo per 2-1 è merito suo. La Fiorentina è andata a Napoli e si è consegnata all'avversario sin dal fischio di inizio perché le due parate che fa sono da campione, non hai un piano gara e non hai ancora un'identità di gioco e questo è grave, non è possibile che non si sappia ancora chi sono i titolari o il modulo."

Sulla Fiorentina: "Sei partito male poi hai preso la direzione giusta con un atteggiamento aggressivo e un'idea di attacco alla Gasperini, poi hai perso qualche gara di troppo e Palladino si è spaventato e ha fatto all'italiana: tutti dietro e palla su per Kean, sperando che stia bene e che te la risolvi lui con un colpo. Non possiamo giocare solo coi calcioni alla vecchia maniera perché questa squadra può fare molto meglio di così."

Sui giocatori: "A centrocampo abbiamo di tutto perché hai un corridore come Folorunsho, poi un centrocampista difensivo come Cataldi, un buon giocatore come Mandragora, un ottimo prospetto come Richardson, due registi molto bravi come Fagioli e Adli e un giovane come Ndour, ti puoi sbizzarrire ed invece giochi a 2 con due di passo come Cataldi e Mandragora. Si può fare meglio, basta alzare il baricentro e cercare di essere un po' più offensivi perché i giocatori li hai."

Sul portiere: "Per me in coppa doveva giocare De Gea anche ad Atene, però se il mister ha dato la sua parola a Terracciano, ormai è giusto vada fino in fondo perché sennò umanamente perde molto. L'errore è stato fargli la promessa di giocare dopo 3 mesi perché è arrugginito, ma ora anche giovedì lo devi riproporre."