Viviano: “Non capisco come mai le critiche vadano tutte su Pradè, anche Goretti è responsabile”

L’ex portiere viola, Emiliano Viviano, ha commentato la situazione della Fiorentina in vista della delicata sfida al Milan

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, si è espresso ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento dei viola: “Domenica mi aspetto una grande partita dalla Fiorentina, perché ogni tanto, quando sei in difficoltà, fai grandi risultati in stadi importanti, però sarà difficile anche per il Milan, abbiamo le nostre chance”.

Sui cambiamenti in dirigenza: “Credo che la Fiorentina abbia preso un’altra figura, e Pradè fa un ruolo di raccordo. Il problema è da imputare alle scelte, almeno fino a oggi, ma diamo fiducia al lavoro. Maldini? Ne sono un estimatore, ma qui non è che Pioli va aiutato dal punto di vista tattico, deve essere lui a trovare le soluzioni vista la sua grande esperienza”.

Sulla proposta di un calcio più semplice: “Pioli in carriera ha cambiato le sue convinzioni, facendo un passo indietro, quindi non credo avrebbe problemi a cambiare. Secondo di me, deve identificare il problema, ma non è integralista”.

Sulle difficoltà difensive: “Non è una questione di lavoro di reparto, ma di errori individuali, quindi ognuno deve cercare di essere più attento e di fare le cose più semplici”.

Sulla società: “Per me è stato fatto un bel lavoro societario, e tutti eravamo contenti. Non capisco come mai le critiche vadano solo a Pradè e non anche a Goretti, perché anche lui è responsabile del progetto tecnico. Da quel che so, io i giocatori sono delusi di non riportare in campo quello che fanno bene negli allenamenti. È una leggenda metropolitana che i giocatori abbiano il potere di far fuori gli allenatori”. 

 

