Viviano: “Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me”

A Tvplay è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per parlare di quando a Firenze mezza città si arrabbiò con lui in occasione di una sfida tra Fiorentina e Sampdoria giocata a Genova con lui titolare dei blucerchiati e finita 2-2: “Babacar mi segnò un gol stoppando e calciando dal limite e io non avevo idea che potesse calciare, pensavo volesse imbucare. Di fatto però gli parte un mezzo pallonetto che doveva essere un tiro a giro, li secondo me potevo fare meglio di posizionamento. Dopo tre minuti al 90′ lui sbaglia esattamente il gol che ha sbagliato Piccoli contro il Napoli e io gli paro la conclusione.”

Prosegue: “Al fischio finale faccio un gesto di stizza parlando con Babacar per il gol preso tre minuti prima, mezza Firenze però diceva che io avessi fatto questo gesto di stizza perché avevo fatto la parata su Babacar nel finale non facendo vincere la Fiorentina. La realtà però era che io stavo ancora pensando al fatto che lui non voleva fare il pallonetto in occasione del gol e conoscendo bene Baba gli ho detto questo. Lui infatti ha ammesso di non voler fare il pallonetto ma di averla colpita male. Mi è toccato comunque far chiamare a telefono Babacar per far capire che non ero arrabbiato per aver fatto la parata all’ultimo.”