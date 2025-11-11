Viviano: “Si è vista una Fiorentina compatta e coesa, cose che non si erano viste prima. Poteva vincere”

L’ex portiere della Fiorentina, nonché grandissimo tifoso viola, ha parlato durante la puntata del podcast Aura Sport della gara della squadra di Vanoli contro il Genoa: “Non è stata una bellissima partita sinceramente, il pallone pesava parecchio. Almeno la Fiorentina ha fatto vedere compattezza e coesione che non si erano viste prima, e poteva anche vincere la partita, perché prende gol su una palla inattiva e su un ‘mai dire gol’.

È stata la partita fra due squadre che non volevano giocare, avevano paura, non volevano perdere, poco gioco da dietro, parecchie pallonate, parecchi scontri. Ci sono le basi per costruire, e, da tifoso, penso e spero che la Fiorentina ne uscirà”.