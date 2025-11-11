11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:41

Viviano: “Si è vista una Fiorentina compatta e coesa, cose che non si erano viste prima. Poteva vincere”

Viviano: “Si è vista una Fiorentina compatta e coesa, cose che non si erano viste prima. Poteva vincere”

11 Novembre · 16:05

11 Novembre 2025

ACF FiorentinaViviano

L’ex portiere ha analizzato la gara della squadra viola a Marassi, dicendosi fiducioso che la Fiorentina possa uscire da questa situazione

L’ex portiere della Fiorentina, nonché grandissimo tifoso viola, ha parlato durante la puntata del podcast Aura Sport della gara della squadra di Vanoli contro il Genoa: “Non è stata una bellissima partita sinceramente, il pallone pesava parecchio. Almeno la Fiorentina ha fatto vedere compattezza e coesione che non si erano viste prima, e poteva anche vincere la partita, perché prende gol su una palla inattiva e su un ‘mai dire gol’.

È stata la partita fra due squadre che non volevano giocare, avevano paura, non volevano perdere, poco gioco da dietro, parecchie pallonate, parecchi scontri. Ci sono le basi per costruire, e, da tifoso, penso e spero che la Fiorentina ne uscirà”.

 

