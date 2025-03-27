Viviano: "La clausola di Kean spaventa, ma è un rischio che conoscevi. Sarebbe difficile da rimpiazzare"

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato quest'oggi a Radio Bruno: “Arriva l’esame più difficile, specie per come la Fiorentina ha giocato le ultime due gare: aggressiva e propositi...

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato quest'oggi a Radio Bruno: “Arriva l’esame più difficile, specie per come la Fiorentina ha giocato le ultime due gare: aggressiva e propositiva. Ben venga una prova così dura come quella contro l’Atalanta in questo momento”.

La flessione della Dea in casa, potrebbe essere un fattore?: “Non me la spiego, se non per il fatto che quando giochi in casa devi fare la partita. Credo che anche i non risultati dei bergamaschi in casa, esclusa l'ultima sfida contro l’Inter, siano state comunque delle prestazioni da grande squadra”.

Cosa ne pensi dell'atteggiamento viola?: “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della Fiorentina. Si deve ripartire da questo, perché la Fiorentina ha qualità e Palladino è un bravo allenatore, ha avuto bisogno dei suoi tempi e sta imparando dagli errori, ma è molto capace. Credo che l’atteggiamento viola sia la strada giusta da perseguire, perché i giocatori che fanno parte dello spogliatoio traggono vantaggio dall’esser maggiormente propositivi e pressanti”.

La Dea è fuori dalla lotta scudetto?: “Non credo che i punti di distacco dalla prima cambiano qualcosa nella testa degli orobici, non bisogna pensare a quello”.

Conclude con Moise Kean: “La clausola spaventa, ma è un rischio che sapevi di dover correre. Se dovesse andare via ti porta molti soldi, anche se è difficile trovare qualcuno che performi come lui”.