4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:04

Viviano: "La società anche quest'anno ha speso, non si può dire non sia stata attiva"



Redazione

4 Novembre · 18:23

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 18:23

ACF Fiorentina Viviano

L’ex giocatore viola ha parlato del momento della Fiorentina, alla luce della sconfitta rimediata contro il Lecce

L’ex giocatore della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha parlato nel corso della puntata di Aura Sport per commentare la situazione in casa viola: “Io non credo che i giocatori abbiano giocato contro l’allenatore, sono stato giocatore e, al massimo, andavamo direttamente dal direttore a dire che l’allenatore non ci stesse capendo nulla. Trovare il colpevole non è il lavoro della società, che deve trovare delle soluzione. Oggi alla Fiorentina non funziona nulla, e contro il Lecce non c’è stata una cosa fatta bene, in possesso, in non possesso, nei piazzati, nelle distanze.

La società, anche quest’anno, ha speso milioni su milioni, anche se si può discutere sul come, qualcosa avrà sbagliato, ma non si può dire che sia assente o che non sia attiva, invece l’allenatore non ci sta capendo niente e si arrabbia se lo criticano. È stato lui stesso a fare proclami all’inizio della stagione.

Allo stadio ho visto una squadra preparata male, ha fatto fatica a costruire, anche se mancano esterni di ruolo per giocare in transizione, come si fa nel 2025 a giocare senza esterni di ruolo?”

