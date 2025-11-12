Viviano: ”Spalletti disse che certe cose accadono a Firenze e non a Napoli, ma non è vero”

Viviano ha parlato nel podcast Centrocampo dell’episodio noto dell’intervista di Spalletti post-partita, in cui dichiarava di essere stato offeso e sosteneva che certe cose accadono solo a Firenze, me...

Viviano ha parlato nel podcast Centrocampo dell’episodio noto dell’intervista di Spalletti post-partita, in cui dichiarava di essere stato offeso e sosteneva che certe cose accadono solo a Firenze, mentre a Napoli no. Viviano precisa che non è affatto così: certe situazioni, seppur diverse, possono verificarsi ovunque.

Per esempio: a Palermo, in una partita decisiva, i giocatori possono essere assediati appena escono dall’albergo; a Firenze, quando passi col pullman, ricevi insulti da tutti; a Napoli, percorrendo il tunnel di Fuorigrotta dall’albergo allo stadio, ci sono motorini che girano intorno e gesti provocatori da parte dei tifosi.

Viviano racconta l’episodio per spiegare che, contrariamente a quanto riportato, non ha mai detto che certe cose succedono solo a Napoli, anzi, la realtà è più sfumata e ogni città ha le proprie caratteristiche e modalità.