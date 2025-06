Viviano: “Commisso sbaglia ad attaccare la curva. Ottimo Pioli, ma vorrei anche Farioli e De Rossi”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato ai microfoni di RadioBruno della situazione di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi dispiace che Pradè sia contestato: c’ho lavorato assieme ed è una brava persona ed un ottimo professionista. Credo che i tifosi gli contestino dinamiche extra mercato che probabilmente non conosciamo. Sono in difficoltà perchè ho sempre appoggiato la tifoseria, ma ho anche un ottimo rapporto con Pradè, quindi mi dispiace si sia arrivati a questi punti. Bisognerebbe capire bene le motivazioni, perchè da un giorno all’altro si è arrivati ad un punto di non ritorno.”

Ancora sul clima attorno alla Fiorentina: “Speriamo si possa ricucire, perchè la contestazione non è mai un bene, soprattutto quando si deve ripartire con una stagione che ha il potenziale per essere importante. La conferenza stampa fatta sicuramente non apre al dialogo. Non mi piace questa maniera di Commisso che dice di essere il proprietario e che gli altri non contano nulla.”

Su Commisso: “Ripeto non mi è piaciuta la conferenza stampa dove attacca la tifoseria. Sono state fatte buone cose, quindi bisogna capire da dove venga la contestazione. I tifosi della curva non sono gli unici, è vero, ma sono quelli che ci sono sempre stati, quindi sono una parte fondamentale del tifo fiorentino.”

Su Pioli: “Sicuramente è un grande allenatore, ha fatto cose egregie anche alla Fiorentina gestendo una situazione difficilissima. Conosce la piazza e gli è riconosciuta stima. Gli altri allenatori sono rischi, ma a me piacciono i rischi: sono indeciso tra Pioli e i rischi Farioli e De Rossi