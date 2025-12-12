Viviano: “Giusto riproporre De Gea, non potevi mettere Martinelli in questa brutta situazione”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere Emiliano Viviano per parlare della Fiorentina: “Giusto riproporre ancora De Gea ieri perché sei in una brutta situazione e lui è una certezza, ma non è che manca fiducia in Martinelli semplicemente adesso devi mettere il tuo titolare.”

Su Parisi: “Non dobbiamo vedere il talento adesso ecco, ci vogliono giocatori che lottano e corrono e lui è uno di quelli che dà l’anima quindi è preferibile vederlo in campo rispetto a chi ha meno grinta perché ora abbiamo bisogno di gente che ci crede, sono fiducioso ma urge fare punti in fretta. I giocatori devono smettere di pensare al proprio, devono dare tutto per la causa comune.”

Su Vanoli: “Ha questi giocatori e magari ci ha messo un po’ di più per cambiare perché non è semplice cercare una soluzione alternativa con quello che hai visto che non hai esterni, quindi puoi scegliere ben poco di diverso, però tanto vale variare per dare una scossa.”

Su Richardson: “Quando va male tutto, basta poco per accenderci quindi pure lui che non aveva mai giocato ci sembra fortissimo, invece è un giocatore normale. Non parlerei dei singoli bensì di atteggiamento e di modo di stare in campo perché dovremo tornare al calcio di Palladino.”

Sulla Fiorentina: “Era partita bene a Sassuolo poi alla minima difficoltà ti sei sciolto come fa la Nazionale che comincia molto bene e poi si smarrisce. La Fiorentina fa lo stesso e spero che ne esca con i suoi leader che sono quelli che mancano.”