Viviano: “Dzeko non doveva attaccare i tifosi, si continua a cercare alibi senza prendersi delle responsabilità”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere Emiliano Viviano per parlare di Fiorentina: “La preoccupazione è tanta, non mi aspettavo molto da ieri sera e credevo di perdere, ho più paura del campionato dove è difficile, ma dobbiamo pensare positivo altrimenti si gioca solo al massacro. La Fiorentina si è abituata a perdere ed è un segnale orribile, in più è una squadra a cui gira tutto male perché la fortuna va da chi se lo merita, invece noi perdiamo tutte le gare in bilico anche per episodi. Avevamo visto un miglioramento nelle ultime 2 gare in campionato, però abbiamo sbagliato a credere di essere meglio di così.”

Prosegue: “Non penso ci sia un rigetto, il problema è che si continua a cercare giustificazioni, infatti Vanoli non doveva essere d’accordo con l’intervista di Dzeko perché non ha difeso la squadra e ha sbagliato tutto, in più lui è esperto e viene da una gran carriera, non può dire che qua c’è un clima pesante perché lui è stato a Roma e a Milano dove se sbagli i tifosi fanno di peggio.”

Su Dzeko: “So che è una persona seria, ma ha sbagliato perché a Firenze non puoi farti nemici i tifosi. Non tutti i posti sono uguali e c’è stata una comunicazione sua davvero fallimentare perché doveva essere lui a invitare il pubblico alla vicinanza chiedendo una mano a tutti per uscirne, invece così ha fatto un autogol.”