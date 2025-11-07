Viviano: “Sbagliato condannare Pioli per le mancate dimissioni, aveva un contratto ed era giusto rispettarlo”

A Tvplay è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano per parlare del brutto momento in casa viola: “La squadra non ha capo né coda perché domenica ho visto una formazione mediocre come il Lecce che però era messa bene in campo ed allenata, mentre la Fiorentina sbagliava tutto e non si vedeva niente di quello che può aver preparato Pioli perché non c’era una cosa al posto giusto. Il Lecce faceva vedere la mano dell’allenatore, mentre i viola erano messi male in campo proprio per un discorso di distanze e non capisco il motivo perché contro il Lecce era una gara fondamentale, invece non hai fatto nulla.”

Prosegue: “Pioli ha inciso in maniera negativa perché non ci ha capito niente e non si è accorto dei problemi enormi che ha la Fiorentina. Lo difendo solo per il discorso delle mancate dimissioni perché ha un contratto e non ha voluto romperlo, ha le sue ragioni e se volevi che non continuasse, lo avresti dovuto esonerare prima. Diciamo che io mi sarei dimesso al posto suo per tutta la storia che aveva con Firenze, ma sceglie lui il meglio per sé.”

Su Pradé: “Ha sbagliato le tempistiche perché non doveva farlo alla vigilia del Lecce, lui credeva di dare una scossa ma ha fatto solo peggio, però non è solo colpa sua perché non sta parlando nessuno della società e mi sembra folle non sentire la parola del Presidente.”