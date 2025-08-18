Viviano: "La sorpresa della stagione sarà la Fiorentina perché ha tenuto finalmente i migliori"

L'ex portiere di Fiorentina, Sampdoria e Palermo ha detto il suo pensiero sulla prossima stagione dei viola

A TvPlay l'ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola Emiliano Viviano ha fatto un personale pronostico per la stagione viola che sta per cominciare con il preliminare di giovedì in Slovacchia contro gli ucraini del Polyssia: "La Fiorentina farà benissimo quest'anno e sarà la sorpresa della stagione perché per il primo anno da quando c'è Commisso non ha venduto nessuno e ha tenuto tutti i migliori, infatti Dodo, Kean, Comuzzo, Gosens e De Gea sono rimasti a Firenze ed ha una spina dorsale solida da cui ripartire."