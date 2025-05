Viviano: “Società senza colpe, la squadra l’ha fatta. Palladino va mandato via perchè non c’è gioco”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno per commentare il momento della squadra, queste le sue parole:

“A mio avviso, alla società si possono imputare poche colpe: la rosa è competitiva e questo deve rappresentare il punto di partenza. Il problema principale non sono tanto i risultati mancati, quanto l’assenza di un gioco convincente. La squadra non ha mai espresso un calcio brillante, si è spesso affidata alle reti dell’attaccante e agli interventi decisivi del portiere. Da dove ripartire? La base dei giocatori è solida, serviranno alcuni rinforzi, ma ciò che è mancato davvero è la qualità del gioco. La Fiorentina avrebbe dovuto proporre molto di più sul piano tecnico. Ripartire da Palladino? Non è giusto attribuirgli tutte le responsabilità. Sarà lui a dover alzare il livello delle prestazioni. Dal punto di vista del gioco, ci sono state cose che non mi hanno convinto, ma se la società ha scelto di confermarlo, avrà sicuramente valutato con attenzione le sue ragioni.

Il rinnovo di Palladino deciso da Pradè e Commisso? Personalmente, credo che la tempistica sia stata poco opportuna. Decisioni di questo tipo non andrebbero prese prima di partite così delicate. Non so da chi sia partita l’iniziativa, ma fatico a credere che sia stata dettata unicamente dai risultati ottenuti. Anche in caso di qualificazione in Europa League, avrei comunque cambiato guida tecnica. Quando si valuta un allenatore, bisogna considerare tanti aspetti: dalla gestione del gruppo alla capacità di leggere e affrontare le partite. La Fiorentina ha costruito una rosa di livello: ha ingaggiato uno dei portieri più forti dell’ultimo decennio, due esterni di grande qualità, ha trattenuto un talento come Comuzzo e ha investito su giovani emergenti come Gudmundsson e Colpani, senza dimenticare Fagioli, che ha giocato anche all’Europeo. A mio avviso, questa squadra è superiore sia alla Lazio che al Bologna. Come trattenere giocatori di valore senza le coppe europee? Servono idee chiare e la promessa concreta di un progetto ambizioso. Vendere bene e reinvestire in modo intelligente si può: l’Atalanta ne è un esempio perfetto”