Viviano: “Fazzini uno dei migliori prospetti italiani. Da quanto so, per la Fiorentina Dodo è incedibile”

Nel pomeriggio, l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, offrendo la sua analisi sull’attuale momento del club viola. Ecco alcuni passaggi salienti del suo intervento.

“Fazzini è un buon acquisto, in una zona di campo dove la Fiorentina era carente. Sono dell’idea che è sempre giusto lavorare sui giovani italiani di prospettiva, e lui è uno dei migliori in circolazione. Lo ritengo un acquisto adatto alla Fiorentina. Il paragone con Tonali? Hanno caratteristiche diverse: Tonali quest’anno l’ho seguito molto ed ha dimostrato di essere un centrocampista totale, un box-to-box. Al contrario l’ormai ex Empoli ha dimostrato di prediligere un altro tipo di gioco, anche se probabilmente molto dipendeva dalla proposta di gioco dei loro due club: è diverso giocare al Newcastle o a Empoli. Resta comunque un grande acquisto per la Fiorentina”.

Viviano ha poi fatto il punto sul futuro di Moise Kean, attualmente al centro di voci di mercato:

“Se alla fine Kean dovesse partire è chiaro che non sarà assolutamente facile sostituirlo. Soprattutto sarà difficile andare a prendere un sostituto del suo livello, la Fiorentina sarebbe costretta a fare un’operazione di rilancio come ha fatto con lui la scorsa estate. Uno dei profili su cui potrebbe puntare è Lucca, ma dipenderà molto da quelle che saranno le richieste dell’allenatore. Fare lo stesso miracolo fatto con Moise credo sia molto difficile. Io mi auguro che il ragazzo capisca che Firenze può dargli ancora tanto: in palcoscenici più ambiti ha di fatto dimostrato di aver fallito, e la Fiorentina potrebbe essere l’ideale per lui almeno per un altro anno. L’interesse del Manchester? È vero che, a livello sportivo, il Manchester United non sta brillando, ma resta pur sempre uno dei club più importanti della storia del calcio, con una potenza economica notevole. Ultimamente chiunque è andato lì ha fatto male e per lui credo sia difficile far peggio di quanto già fatto dai suoi predecessori”.

Sull’imminente ritorno di Stefano Pioli in panchina, l’ex portiere ha detto:

“Pioli per la Fiorentina rappresenta chiaramente una garanzia, perché sono convinto che se torna a Firenze abbia ricevuto determinate garanzie dalla società. La vera garanzia resta comunque la società: negli ultimi anni ha dimostrato di avere ambizione e di volere investire per raggiungere traguardi importanti, ma allo stesso tempo mi auguro che il progetto non si fermi. Ma il fatto che Pioli rinunci a tanti soldi per tornare qui mi dà molta fiducia, significa che c’è un progetto ambizioso sennò difficilmente sarebbe tornato”.

Infine, qualche considerazione anche sul futuro di Dodo:

“Conosco bene Pradè e Goretti e mi hanno detto che in questo momento il brasiliano resta incedibile. Dalle informazioni che ho io, Dodo è totalmente incedibile. Insieme a Gosens, è uno dei giocatori più forti della squadra. Proprio per questo, io resterei con la difesa a tre, altrimenti rischi di non valorizzare uno come Gosens, che ha bisogno di campo davanti a sé per rendere al meglio”.