Viviano: "La Fiorentina non si salva nemmeno con la memory card. Darei via Kean e Dodò"

Viviano: “La Fiorentina non si salva nemmeno con la memory card. Darei via Kean e Dodò”

20 Dicembre

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato della situazione viola sulla trasmissione social Controcalcio, queste le sue parole:

“Se la Fiorentina si salva? Nemmeno con la memory card. Ma come fanno a salvarsi? Se giocano squadra A e squadra B finisce che perdono tutte e due. Se giocano tra di loro non vincono. Questa squadra non ha spirito, non ha reazione non fa nulla. Io non so come risolvere, so che farei una mezza rivoluzione e darei via giocatori anche importanti. Come Kean e Dodò. Sono i più forti che hanno ma alla Fiorentina gira tutto male, quando le cose vanno così serve gente che porti un po’ di entusiasmo.”

