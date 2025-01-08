Viviano: "Solo a Napoli ti insultano per strada prima della partita. Ti minacciano nel tragitto"
Firenze tacciata di inciviltà da qualche media napoletano, l'ex portiere viola riporta l'attenzione su quel che abitualmente avviene a Napoli
Volendo di fatto stigmatizzare le polemiche sollevate nel post Fiorentina-Napoli da alcuni media napoletani circa il presunto trattamento irriguardoso subito da alcuni giornalisti e tifosi al seguito degli azzurri, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano nel corso di un intervento su TV Play ha ricordato la sua esperienza diretta da giocatore quando si recava in trasferta a Napoli.
La frase che in particolare lo ha fatto infuriare è parte di un virgolettato vecchio di due anni di Luciano Spallletti. allora tecnico dei partenopei, che contestando il trattamento riservatogli da alcuni spettatori seduti al Franchi dietro la sua panchina dichiarò: "Questo a Napoli non succede".
Sentite Viviano..
Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell’Al Shabab
https://www.labaroviola.com/il-processo-prisma-sullo-sfondo-nel-frattempo-nedved-e-un-nuovo-dirigente-dellal-shabab/283945/