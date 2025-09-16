Viviano: “La Fiorentina è troppo timida in campo, per ora le idee di Pioli non funzionano proprio”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per commentare la sconfitta in casa Fiorentina: “La partita si è messa male da subito e mi preoccupa perché le prestazioni precedenti non mi avevano soddisfatto quindi c’è da riflettere perché non abbiamo cominciato bene, prendiamo dei gol su degli errori individuali come Pongracic che si perde l’uomo e Comuzzo che non può entrare in quella maniera.”

Su Pioli: “Mi aspettavo qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora, non do colpe all’allenatore e resto positivo perché a Cagliari si poteva vincere e abbiamo perso per un errore del portiere. Mentre a Torino siamo stati sfortunati perché Kean ha avuto una grande occasione, ma i miei dubbi rimangono per l’atteggiamento perché la squadra è troppo timida e ci sarebbero stati anche se avessimo vinto prima del Napoli.”

Sulla difesa: “Avendo Dodo e Gosens, non li metterei mai a 4 perché li limiti troppo e toglieresti tanto alla fase offensiva, ma abbiamo visto che in questo modo i tre dietro si dilatano e ne rimane solo uno a prendere la punta, per questo dico che il problema è lo schermo davanti che non è posizionato bene e che permette alla squadra avversaria di aggredirti nell’uno contro uno.”