Viviano scuote il post Inter-Fiorentina: "Rigore inesistente, la più penalizzata è l’Inter"

L'ex portiere e tifoso viola Emiliano Viviano va controcorrente e considera l'Inter la più danneggiata dalla direzione di La Penna

La sfida Inter-Fiorentina continua a far discutere, soprattutto per la direzione arbitrale di La Penna, giudicata insufficiente. A esprimersi sulla questione è Emiliano Viviano, ex portiere e grande tifoso viola, che però sorprende tutti prendendo le difese dei nerazzurri.

Intervenendo a TV Play, Viviano non usa mezzi termini: "Sono un tifoso dichiarato della Fiorentina, lo sapete, ma lunedì la squadra più penalizzata è stata l'Inter. È stato concesso un calcio d'angolo dal quale è nato il gol, ma il rigore pesa di più, e quello dato alla Fiorentina è inesistente."

Con queste dichiarazioni, Viviano getta ulteriore benzina sul fuoco di una partita che, per molti, ha lasciato in secondo piano il gioco, a causa delle polemiche arbitrali.