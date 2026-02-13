13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:31

Viviano attacca Pradè: “Ha commesso troppi errori, in estate ha fatto valutazioni sbagliatissime”

13 Febbraio · 14:50

Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 15:21

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, analizza il delicato momento che sta passando la squadra di Vanoli

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha parlato a TMW del momento che sta attraversando la squadra viola: “Sono ottimista per natura, e quindi sono fiducioso: la squadra ha dei valori e vedo un grande impegno nei calciatori. In estate, durante il mercato, sono state fatte delle valutazioni sbagliate e la società ha subito dei colpi durissimi, dalle dimissioni di Pradè alla morte del presidente Commisso. Ora è il momento di restare uniti per conquistare la salvezza”.

Su Paratici: “È un grande dirigente, il suo arrivo nel ruolo di direttore sportivo mi dà fiducia per il futuro. Bisogna mettere in salvo la barca quest’anno e poi ripartire con un progetto solido l’anno prossimo”. 

 

