Viviano: “In Italia si crede che l’esperienza si faccia solo qui, Farioli è stato già in grandi club”

A TvPlay è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina, Bologna e Sampdoria Emiliano Viviano che si è espresso su due candidati della panchina viola dietro a Stefano Pioli ormai visto come il favorito numero uno per succedere a Raffaele Palladino dimessosi una settimana fa: “In Italia abbiamo il problema di non considerare quello che un allenatore fa fuori dal nostro campionato, è come se chi allena fuori dalla Serie A non va riportato o non conta. Ora ho sentito dei pareri su Farioli e De Rossi che erano stati posti sullo stesso piano quando invece non è assolutamente così.”

Prosegue: “Farioli ha allenato tre anni in Turchia, poi è andato a Nizza e quest’anno è stato all’Ajax dove non prendono chiunque. Ha un grande bagaglio di esperienze nonostante la gioventù, mentre Daniele è meno esperto poco da dire, è un mio amico e diventerà fortissimo, però ha allenato solo qualche mese alla Spal e a Roma.”