Viviano: "Palladino non ha dato un'identità definitiva alla Fiorentina, ancora nessuno ha capito come vuole giocare"
L'ex portiere di Fiorentina, Bologna ed Inter ha detto la sua sul pessimo momento dei viola dopo la caduta con il Verona
A Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere Emiliano Viviano che ha detto la sua sulla Fiorentina attuale soprattutto sul futuro di Palladino: "Ora non lo manderei via anche perché non vedo in giro niente di meglio perché non è facile trovare uno che a marzo ti cambi le carte in corsa. Lo terrei, ma mi chiederei quale sia il futuro tecnico della proposta di Palladino visto che ha cominciato a 3 con un'idea di calcio e poi ha cambiato, poi siamo arrivati a dare via tutti gli esterni ma giochi con giocatori fuori ruolo perché la Fiorentina ha uomini di palleggio e va sulle ripartenze. Non hai giocatori che prediligono avere tanti metri di corsa avanti e ti metti a 2 nel mezzo con giocatori che non lo possono fare. La Fiorentina avrebbe un centrocampo perfetto a 3 con Fagioli da regista e due incursori come Cataldi e Mandragora. La Fiorentina ha vinto con l'Inter e sta riproducendo sempre la stessa tattica, ma un conto sono i nerazzurri mentre un altro è il Como o il Verona. La Fiorentina non propone calcio, non ha nessuna idea di proposta di gioco perché vorrei che Palladino imboccasse una strada definitiva e non torni sempre indietro. A marzo la squadra deve avere un'identità."