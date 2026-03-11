11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:40

Viviano duro: “Alla Fiorentina non funziona nulla, comunicazione ridicola. E’ talmente sottovalutata che io impazzisco”.

Viviano non le manda a dire alla Fiorentina. "Se vai alla Fiorentina, tu devi venire incontro alla Fiorentina. Serve creare cultura".

E’ intervenuto sull’account Instagram arena_sportium.fun l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano. Queste le sue parole: “Se vai alla Fiorentina, tu devi venire incontro alla Fiorentina. Il dirigente ha un gruppo di lavoro, secondo me parte dalle basi, dalla gestione delle strutture, dalla struttura delle giovanili, dalla comunicazione, dalla gestione interna, dalla cultura del lavoro che riesci a portare, dall’organizzazione lavorativa. Ci sono tante cose che, per esempio, alla Fiorentina non funzionano”.

Prosegue: “Poi dopo diciamo ‘I giocatori sono presi male’, alla Fiorentina non funziona nulla, la comunicazione è ridicola. Essa è importante e va gestita, sposta tutto, può anche spostare le prestazioni dei calciatori se non riesci a tutelare. E’ una cosa talmente importante e talmente sottovalutata che io impazzisco. L’organizzazione, le strutture, i viaggi, sono cose che, a furia di 1%, 1% e 1%, alla fine fanno la differenza. Tu vuoi portare la tua cultura del lavoro, ma se rimani separato non va bene. Dunque anche questo va studiato, vanno studiate le persone che lavorano, va fatto si di creare passione e di creare cultura”.

Viviano fa anche un parallelo con il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta: “E’ uno che sta alla Juventus e vince sette scudetti, è uno che alla sua maniera sa fare il suo lavoro”.

