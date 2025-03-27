Viviano: "La Fiorentina ha delle riserve che giocherebbero titolari a Bologna senza nessun dubbio perché è più forte"

L'ex portiere viola ha commentato la situazione legata alla Fiorentina dopo il successo contro la Juventus

A Tvplay ha parlato l'ex portiere viola Emiliano Viviano che ha toccato vari temi legati alla Fiorentina: "Questa squadra è molto forte, non scherziamo. Se vediamo la panchina della Fiorentina ogni settimana, bisogna ammettere che ha giocatori di livello pure tra le riserve che giocano di meno. Di sicuro la Fiorentina è più forte del Bologna per questi dettagli perché ci sono dei giocatori come Adli e Zaniolo che non sono dei titolari fissi a Firenze, mentre a Bologna ne giocherebbero tante, ne sono sicuro al 100%. In quest'ottica devo fare i complimenti ad Italiano che sta facendo un lavoro eccezionale perché se prendi i diversi giocatori, i viola sono più forti. "

Prosegue: "Gosens, Dodo, Fagioli, Kean e Gudmundsson sono più forti di chi gioca a Bologna in quel ruolo, non ci sono dubbi. Palladino ha trovato una buona base a Firenze su cui lavorare anche se la squadra è cambiata molto, però il lavoro fatto da Italiano è stato ottimo e ne prende i benefici pure lui. A Bologna lo vedo cresciuto e lo dicono pure le parole di Orsolini che ne è rimasto davvero colpito."

Su Ranieri: "Vi ricordate quando venne fuori il caso della lite tra Ranieri e Paredes a Roma per il "miracolato" ripreso dalle telecamere, allora mi sono informato e non era per l'argentino, ma per Cristante con cui aveva litigato poco prima."