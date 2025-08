Viviano avverte: “Fazzini mi piace ma attenti alle pressioni di Firenze. Colpani le ha pagate”

Questo pomeriggio l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare lo stato attuale della squadra di Stefano Pioli, all’indomani dell’amichevole contro il Leicester.

A margine del suo intervento, Viviano ha parlato anche di Jacopo Fazzini, uno dei profili più seguiti dal club viola:

“A me piace moltissimo però dico che, da ex calciatore, bisognerà sempre capire quanto possa rendere a Firenze: giocare ad Empoli non è come giocare al Franchi. Anno scorso abbiamo vissuto una cosa del genere con Colpani: eravamo felicissimi al suo arrivo, ma è innegabile che il ragazzo ha subito la pressione della nuova piazza. Quando stai bene in un ambiente, dove ti esprimi bene, se cambi posto non sai se riesci ad esprimerti al massimo. Per quanto Fazzini sia bravo ci sono queste condizioni che potrebbero minare la sua avventura in viola; un discorso del genere ovviamente per un giocatore come De Gea non avrebbe senso di fare.”