Viviano: “Kean ha fatto la scelta migliore per la sua carriera, è stato bravo a decidere di rimanere”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano per parlare della situazione in casa viola: “Per me rientrare dopo le vacanze era dura perché io non mi allenavo mai d’estate e lo dicevo subito non appena arrivavo in ritiro. Per un portiere si lavora più sulla forza e su quello mi salvavo perché un giocatore di movimento deve tenersi sempre attivo.”

Sulla Fiorentina: “I presupposti sono buoni, mi piace il clima che c’è e si potrà fare una grande stagione, ovviamente conta come si arriva e non la partenza, ma ho visto dei buoni movimenti di mercato poi ha confermato i giocatori principali e ha preso un allenatore che garantisce serietà.”

Prosegue: “La base di partenza è migliore dello scorso anno poi si può ancora migliorare con qualche colpo ma parti da una struttura ottima. La Fiorentina è riuscita a trattenere i big e ha preso un allenatore forte che sa normalizzare un ambiente dove prima c’erano delle critiche. Le acque si sono calmate e serve per creare entusiasmo.”

Su Kean: “Dopo un po’ mi sono sentito tranquillo su di lui perché non ho visto squadre interessate davvero a pagare la clausola poi lui ha fatto la scelta migliore per la sua carriera restando alla Fiorentina, bisogna programmare prima di spendere quei soldi.”