Viviano applaude: “La Fiorentina si è ripresa alla grande, è tornata aggressiva. I meriti vanno a Palladino”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha così parlato della ripresa dei viola, soffermandosi – anche – sui meriti di Raffaele Palladino: “Questa Fiorentina si è ripresa alla grande, era un finale naturale perché ha cambiato atteggiamento tornando aggressiva come all’inizio della stagione. Ieri una partita straordinaria, non abbiamo fatto tirare in porta nemmeno una volta l’Atalanta, incredibile”

Poi ha proseguito parlando dei meriti:. “Secondo me ce l’ha Palladino, che ha schierato una formazione molto più aggressiva. Credo che la mentalità debba necessariamente essere quella perché la squadra è impostata su quello, sono calciatori che sono facilitati a correre in avanti piuttosto che indietro. La chiave l’ha trovato il mister, bravo”.