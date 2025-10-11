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Viviano sicuro: "Ronaldo non giocherebbe nella Fiorentina di oggi. Non farebbe il lavoro di Kean"

L'ex portiere viola,Viviano, ha risposto a una domanda riguardo Cristiano Ronaldo e una possibile titolarità ad oggi nella Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2025 14:57
Viviano sicuro: "Ronaldo non giocherebbe nella Fiorentina di oggi. Non farebbe il lavoro di Kean" -
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Emiliano Viviano durante una live sul canale TvPlay, ha dovuto rispondere in maniera secca "si" o "no",alla domanda,su dove Cristiano Ronaldo potesse attualmente giocare titolare oggi in serie A. Tra le top squadre del campionato gli è stata fatta la domanda anche su una possibile titolarità alla Fiorentina.

Questa la sua risposta: "No, alla Fiorentina non giocherebbe. Ce lo vedete a fare la guerra con tutti come Kean?".

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