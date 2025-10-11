Viviano sicuro: "Ronaldo non giocherebbe nella Fiorentina di oggi. Non farebbe il lavoro di Kean"
L'ex portiere viola,Viviano, ha risposto a una domanda riguardo Cristiano Ronaldo e una possibile titolarità ad oggi nella Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2025 14:57
Emiliano Viviano durante una live sul canale TvPlay, ha dovuto rispondere in maniera secca "si" o "no",alla domanda,su dove Cristiano Ronaldo potesse attualmente giocare titolare oggi in serie A. Tra le top squadre del campionato gli è stata fatta la domanda anche su una possibile titolarità alla Fiorentina.
Questa la sua risposta: "No, alla Fiorentina non giocherebbe. Ce lo vedete a fare la guerra con tutti come Kean?".