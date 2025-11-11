Viviano: "Fu Montella a mandarmi via dalla Fiorentina, quella stagione palleggiavamo in faccia a tutte"

Emiliano Viviano ospite del Podcast centrocampo ha parlato del suo addio alla Fiorentina, queste le sue parole sul tema:"Alla Fiorentina non avevo fatto benissimo, nemmeno male. La Fiorentina fece ben...

Emiliano Viviano ospite del Podcast centrocampo ha parlato del suo addio alla Fiorentina, queste le sue parole sul tema:

"Alla Fiorentina non avevo fatto benissimo, nemmeno male. La Fiorentina fece bene ma io l'anno e mezzo post crociato avevo delle cose da sistemare. A Firenze ho fatto bene sul finale. Lì ho avuto problemi con Montella, siamo anche amici ora e lui lo sa. La società voleva continuare ed erano d'accordo, lui non voleva. Perdiamo la Champions per un punto, con il Milan che era sotto a due minuti dalla fine. Quella Fiorentina era forte forte. La formazione titolare era: Viviano, Roncaglia, Gonzalo, Savic, Pasqual, Pizzaro, Borja Valero, Aquilani, Liaijc e Jovetic. Poi Montella aveva portato questo gioco "guardioleggiante", vincevamo le partite demolendo l'avversario. Da portiere mi annoiavo pensavo non ce la potessero mai togliere. L'abbiamo fatto anche con le grandi squadre, 3-1 a San Siro, 4-1 in casa con l'Inter."

Sarei voluto rimanere si ma non ho fatto una tragedia ad andare via. Uno perché avevo esaudito il mio sogno nella vita, e due perché non cambia niente. Io sono tifoso della Fiorentina a prescindere dal fatto che ci gioco io. La vita a Firenze poi era dura. A Firenze non siamo abituati ad avere i fiorentini che giocano a Firenze. Quindi quando sei lì ognuno vuole un pezzettino di te, ma in maniera buona. Mentre cercavo casa ho visto gente che mi abbracciava e scendeva dalle macchine, chi mi diceva che avrebbe fatto l'abbonamento solo per me. Perché la gente si identificava, uno come noi che c'è l'ha fatta. Ieri sono andato a Firenze e mi hanno riempito d'affetto, questo vale tutto l'oro del mondo"