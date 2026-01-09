9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:12

Viviano: “De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli”

Mirko Carmignani

9 Gennaio · 13:56

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 13:56

L'ex portiere viola ha parlato della Fiorentina con l'arrivo di Brescianini e l'avvicinamento al Milan di domenica

A Radio Bruno è intervenuto Emiliano Viviano per parlare della Fiorentina, partendo da De Gea: “Ha avuto un periodo di errori come tutti, ma non va discusso perché si è ripreso ed è stato giusto dargli la fascia visto che è il più esperto e il più rappresentativo della rosa. Giusto averla tolta a Ranieri per tutto il caos che aveva attorno proprio per preservarlo e De Gea è il profilo migliore per il ruolo.”

Su Baldanzi-Gudmundsson: “Non farei mai questo scambio perché Gudmundsson si è ripreso e ora me lo terrei, soprattutto perché Baldanzi è un giocatore simile a lui, allora mi tengo il mio, il cambio lo farei per un esterno vero perché non li hai in rosa.”

Su Brescianini: “Giocatore di gamba con caratteristiche che non avevi, sarebbe quello che gioca al posto di Ndour per caratteristiche e ci sta bene visto le mancanze che hai nel mezzo poi non mi fa impazzire perché a me piacciono giocatori più di palleggio. Un giocatore di inserimento che sa fare bene la mezzala e lo metterei ai lati di Fagioli.”

Sulla Lazio: “Il primo tempo è stato orribile, ma poi hai reagito e ora sei squadra perché avresti potuto pure vincerla. Questo non sarebbe successo fino a poco tempo fa perché avresti preso solo pallonate, invece sono venuti fuori i valori che si erano persi nei mesi scorsi.”

Sul mercato: “Non mi aspetto grosse rivoluzioni perché a gennaio è dura pianificare e costruire perché è un mercato strano con pochi soldi in giro, quindi puntellerei i ruoli più carenti con innesti funzionali e poi vedrei se c’è la possibilità di fare qualche colpo per aumentare il livello. Non arriveranno in 10, magari solo in 4.”

 

