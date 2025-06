Viviano sbotta a TVPlay contro Mckennie: “Fossi la Meloni non ti farei più entrare! Tutta Italia ti insulta”

Il calciatore statunitense dalla Juventus Weston Mckennie ha criticato la tradizione culinaria italiana, asserendo che sarebbe priva di varietà. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano. Ecco il suo commento a TVPlay: “Gli Stati Uniti sono il paese dove si mangia peggio al Mondo, friggono anche le solette delle scarpe! Se fossi la Meloni questo non entra più in Italia! Come si fa a dire che da noi non c’è varietà culinaria, mi sono proprio innervosito con queste dichiarazioni.”

Non contento Viviano incalza ancora la discussione: “Mckennie, in America siete 200 milioni e mangiate solo hamburger, non avete nulla di cultura culinaria e quello che avete ve lo hanno portato gli altri. Mckennie ha unito tutta l’Italia, può essere insultato da tutti senza distinzione di tifoserie!”