Viviano: “Pioli è convinto non presuntuoso, la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions”

Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare la partenza della nuova stagione viola sotto la guida di Stefano Pioli. E le sue parole sono piene di fiducia.

“Per me la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions League. Inter e Roma sono all’inizio di un nuovo ciclo, la Lazio ha problemi sul mercato, il Napoli dovrà gestire anche le coppe. Niente è scontato. La Fiorentina avrà un calendario impegnativo, ma l’allenatore e la squadra mi piacciono: c’è continuità e le basi per un progetto a lungo termine. Non so se ci riuscirà, ma sono sicuro che lotterà fino all’ultimo”.

Viviano ha poi speso parole importanti per Stefano Pioli, elogiando subito l’approccio del nuovo tecnico:

“Al di là del suo passato e della conoscenza dell’ambiente, mi piace perché non si nasconde. Nella prima conferenza è stato chiaro: la battuta su Allegri, che aveva escluso la Fiorentina dalla corsa Champions, mi è piaciuta. Questo è convinzione, non presunzione. E oggi è una qualità rara”.

Infine, un commento sulla situazione di Dodô, spesso al centro di voci di mercato:

“È normale che un giocatore cerchi di dare il massimo anche se ci sono frizioni con il club. Ma ora il brasiliano sembra motivato, credo ci sia stato un chiarimento con la società. Il fatto che De Gea e Kean siano rimasti avrà influito. I giocatori forti si prendono tempo, ma se il progetto è serio – e quello della Fiorentina lo è – allora anche chi ha mercato può decidere di restare”.