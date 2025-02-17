Viviano: "Ieri potevi stare 2-0 dopo 10 minuti, poi hai fatto la peggior prestazione dell'anno"

L'ex portiere di Fiorentina, Inter e Bologna ha commentato la sconfitta dei viola di ieri contro il Como al Franchi

A Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere viola Emiliano Viviano che ha parlato della sconfitta casalinga della Fiorentina contro il Como: "Se la Fiorentina fa gol subito, è un'altra partita, poco da dire perché questa squadra è forte e poteva vincere ieri tranquillamente. Dopo dieci minuti stavi sopra 2-0 e non avevi rubato nulla, invece poi ti sei appiattito e hai fatto la peggior gara dell'anno. Il Como va a nozze con squadre come i viola e ti ha fatto a fette, ad un certo punto non riuscivi a togliergli palla e ti hanno messo sotto. Senza Kean hai fatto fatica perché ti mancava l'uomo che ti faceva andare in verticale. Pradé fa bene ad arrabbiarsi e quello che ha detto mi è piaciuto, adesso ci vuole una reazione."