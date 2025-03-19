Viviano: "Mi aspetto che la Fiorentina diventi una piccola Atalanta, Palladino come Gasp"

Secondo l'ex portiere viola, Palladino è finalmente sulla buona strada. Con la Juve ha azzeccato sia le scelte che la comunicazione

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Bruno Toscana, esprimendo grande soddisfazione per la recente vittoria della squadra viola contro la Juventus: “Una vittoria è sempre una vittoria, ma contro la Juve vale doppio. La mia soddisfazione è tripla per come ha giocato la squadra. La Fiorentina ha fatto tutto quello che i tifosi chiedevano, mostrando coraggio e responsabilità”.

Viviano ha anche elogiato il lavoro dell'allenatore Palladino: “Finalmente mi è piaciuto tantissimo, sia nelle scelte che nella comunicazione. Ha parlato di alti e bassi, ma con grande umiltà”. L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Sono fiducioso per il futuro, il finale di stagione sarà interessante. Non siamo abituati a vincere, ma la Fiorentina può affrontare tutti a testa alta. Mi aspetto che diventi una piccola Atalanta, grazie alla scuola Gasperini-Juric di Palladino”.

Sulle critiche mosse alla squadra nelle scorse stagioni, Viviano ha dichiarato: “In passato eravamo preoccupati più per lo sviluppo che per i risultati. Ora vediamo una squadra che gioca bene e si diverte. Fagioli? Un fuoriclasse, pronto per essere il punto di riferimento della nazionale”.

Infine, riguardo alle polemiche sulla coreografia, Viviano ha sottolineato: “Mi viene da ridere. Ogni domenica ci sono offese in tutti gli stadi, compreso il nostro. Cinquantamila euro di multa sono eccessivi, ma se li usano in beneficenza per gli alluvionati o i terremotati, va bene così. Altrimenti è una cazzata”.