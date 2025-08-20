Viviano esalta Fagioli: “Giocatore da Barcellona, è una grande certezza tecnica della Fiorentina”

A Radio Bruno ha parlato l’ex portiere viola Emiliano Viviano per commentare i temi più caldi del mondo Fiorentina: “Quello che dice Pioli è logico perché per la Champions ci sono anche grandi squadre oltre a Napoli ed Inter che sono fuori livello per me, Pioli ha detto la cosa giusta. Io sono contento perché abbiamo tenuto i più forti finalmente senza perdere nessuno, magari qualcosa manca, ma la squadra è forte.”

Su Piccoli: “Per me è fortissimo, ma non so se sia la priorità della Fiorentina perché devi spendere molto per lui e se devi fare un investimento, andrei su altri ruoli più che la punta anche se ha grandi doti, fosse per me cercherei un difensore e un centrocampista.”

Su Fagioli: “Per me è da Barcellona, è un giocatore importante che sa far girare la palla. Lui è una grande certezza tecnica per la squadra e può diventare anche un giocatore alla Reijnders se migliora l’attacco alla porta e deve imparare a dare via prima la palla stando nella posizione giusta. Oltre a lui abbiamo preso un giocatore top come Sohm e un giovane interessante come Fazzini.”