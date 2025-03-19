Viviano: "I tifosi juventini mi scrissero 'Viviano viola bast***o'. Queste cose fanno parte degli sfottò"

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e tifoso viola, ha voluto dire la sua su Tvplay riguardo al trattamento avuto alla sua prima partita giocata In Serie A contro la Juventus nella stagione...

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e tifoso viola, ha voluto dire la sua su Tvplay riguardo al trattamento avuto alla sua prima partita giocata In Serie A contro la Juventus nella stagione 2009/2010. Queste le sue dichiarazioni: "Era la mia prima contro la Juve in Serie A. Prendo un po' d'insulti nel riscaldamento, com'è normale che sia in questi tipi di partite; quando vado sotto la curva dei tifosi bianconeri, alzo la testa e vedo una striscione, grande come una casa con scritto: "Viviano viola bast***o"... non me la sono mica presa, fa parte del campo e degli sfottò. Come dico sempre, basta che queste cose rimangano all'interno del campo e non arrivino al di fuori del terreno di gioco. Fa parte degli sfottò e del campanilismo.