Viviano: “Veramente la Fiorentina deve convincere Palladino? Ma neanche per Klopp e Guardiola. Firenze città d’arte…”

Questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni del Pentasport l’ex calciatore e attuale opinionista Emiliano Viviano che ha voluto dire la sua su Palladino e sul suo divorzio con la Fiorentina: “Io sinceramente non spenderei nemmeno 1 minuto per cercare di convincere Palladino. Ma veramente L’ACF Fiorentina deve fermarsi e convincere Raffaele Palladino a continuare la propria avventura sulla panchina viola? Ma stiamo scherzando?. Io sinceramente non lo farei neanche per Klopp e per Guardiola, figuriamoci per Palladino. Si guarda avanti, si cerca un altro mister e si continua. Tutto questo fa parte del professionismo e bisogna accettare la sua decisione. Un allenatore o un giocatore che non vogliono rimanere, è inutile tentare di trattenerli. Come si dice: ‘Firenze città d’arte’… finite voi la frase”.

Continua il suo intervento analizzando il comportamento del mister: “Personalmente non ero in disaccordo con la riconferma e il rinnovo di Palladino, visto che comunque è un allenatore giovane e che aveva tre competizioni da giocare, lui che arrivava da un’esperienza come quella di Monza. Se non vuole continuare, ci mettiamo l’anima in pace e si cerca un nuovo allenatore. Sul mercato ci sono molti allenatori importanti che potrebbero fare la differenza”.

“Quale allenatore prenderei? Sicuramente Gasperini, cercando di fare tutto quello che è possibile per prenderlo, anche se non gode delle simpatie della piazza viola; poi ci sono Sarri, Farioli, allenatore che ho avuto e molto preparato con un gioco particolare. Farioli gioca con gli esterni e gioca molto con loro, cercando di isolarli dal gioco per poi puntare l’uomo e cercare l’1 contro 1 per fare la differenza. Giocatori come Ranieri, Gosens, Kean, Gudmundsson potrebbero fare bene con un allenatore come lui. Concludo con De Rossi, che a me piace tantissimo e ha idee da vendere a livello tattico”.