Viviano: “Non mi sono spiegato la formazione di Roma, Palladino ha fatto troppo turnover domenica”

A Radio Bruno ha parlato l’ex portiere viola Emiliano Viviano per commentare l’avvicinamento al Betis e la sconfitta contro la Roma: “Non mi sono spiegato la formazione di Palladino a Roma perché era un’occasione importante per farti rimanere dentro al gruppo di squadre che lottano per la Champions, invece adesso perdendo è più difficile arrivarci. Si potevano fare altre scelte perché ci sono tanti scontri diretti e potevi approfittarne superando una squadra alla tua portata perché abbiamo perso, ma meritavamo di vincere anche con qualche riserva.”

Sul Betis: “Per me la gara di domenica era più importante perché preferisco arrivare quarto piuttosto che arrivare in finale di Conference contro una squadra molto più forte di noi che ci dovrebbe battere. Mi auguro di vedere una Fiorentina pronta e fresca, sono sicuro che la partita verrà preparata al meglio come anche l’andata e sono fiducioso perché sarà una sfida equilibrata. Mi aspettavo di più dal Betis anche per l’ambiente che aveva, invece abbiamo comandato la gara per mezz’ora e non ci siamo mai abbattuti anche sotto di due gol.”

Su Svilar: “Per me è un fuoriclasse perché ha parato tutto, anche se nessuna delle parate è un miracolo, ma lui è rimasto sempre concentrato e non ha sbagliato nulla. Svilar è stato il fattore decisivo per la vittoria della Roma come capitato a noi quando De Gea fa il fenomeno. Sono i due più forti del campionato.”

Su Kean: “Kean è fortissimo, lotta come un leone e si crea da solo le occasioni per segnare perché ha uno strapotere fisico unico, però a volte ha dei limiti perché nel primo tempo doveva essere più lucido. Se gli fa il pallonetto, fa gol e la partita è diversa, ma ci sta. Sta facendo un gran campionato e non è mica Ronaldo il brasiliano.”