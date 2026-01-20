Viviano: “Commisso grande presidente, anche se ha commesso errori come i Della Valle”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto al podcast di Aura Sport per ricordare Rocco Commisso, presidente viola scomparso pochi giorni fa. Un intervento sentito, nel quale Viviano ha voluto evidenziare il valore umano e sportivo della proprietà americana.

“Credo che Commisso sia stato un grande presidente per la Fiorentina. Anche solo per il Viola Park, che per l’Italia è una struttura incredibile. E’ una cosa futuristica e inimmaginabile. Ha messo passione e soldi. Sia lui che Barone hanno fatto errori, ma li hanno fatti anche i Della Valle, con cui io mi sono trovato benissimo”.

Viviano ha poi allargato il discorso alla percezione pubblica di Commisso e alle difficoltà incontrate nel portare avanti i suoi progetti, soffermandosi sul tema della passione nel calcio moderno:

“E’ un peccato che tutto quello che voleva fare non gliel’hanno fatto fare, perché qui è impossibile farlo. Lui avrebbe fatto da zero. La follia è che parliamo di passione. E sempre meno famiglie vanno allo stadio. Trovi una persona come Commisso che butta soldi e nonostante questo non andava bene“.