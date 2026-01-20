21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Viviano: “Commisso grande presidente, anche se ha commesso errori come i Della Valle”

News

Viviano: “Commisso grande presidente, anche se ha commesso errori come i Della Valle”

Redazione

20 Gennaio · 23:27

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 23:27

TAG:

CommissoFiorentinaViviano

Condividi:

di

L’ex viola ricorda il presidente viola scomparso, sottolineandone la passione e le difficoltà incontrate nel portare avanti le sue idee

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto al podcast di Aura Sport per ricordare Rocco Commisso, presidente viola scomparso pochi giorni fa. Un intervento sentito, nel quale Viviano ha voluto evidenziare il valore umano e sportivo della proprietà americana.

Credo che Commisso sia stato un grande presidente per la Fiorentina. Anche solo per il Viola Park, che per l’Italia è una struttura incredibile. E’ una cosa futuristica e inimmaginabile. Ha messo passione e soldi. Sia lui che Barone hanno fatto errori, ma li hanno fatti anche i Della Valle, con cui io mi sono trovato benissimo”.

Viviano ha poi allargato il discorso alla percezione pubblica di Commisso e alle difficoltà incontrate nel portare avanti i suoi progetti, soffermandosi sul tema della passione nel calcio moderno:
E’ un peccato che tutto quello che voleva fare non gliel’hanno fatto fare, perché qui è impossibile farlo. Lui avrebbe fatto da zero. La follia è che parliamo di passione. E sempre meno famiglie vanno allo stadio. Trovi una persona come Commisso che butta soldi e nonostante questo non andava bene“.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio