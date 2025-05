Sentite Viviano: “Baroni ha fatto meglio di Palladino. Alla Lazio non interessava la Conference”

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha commentato su TvPlay la conclusione della stagione viola, soffermandosi in particolare sull’allenatore Palladino:

“A mio avviso, Baroni ha fatto meglio di Palladino. Lo ripeto, anche se mi sono preso critiche per questo: ritengo che la rosa della Fiorentina di quest’anno fosse più completa e competitiva rispetto a quella della Lazio. Tuttavia, i viola hanno chiuso il campionato davanti ai biancocelesti solo perché per la Lazio la Conference League non era una priorità. Se fosse stata davvero importante per loro, non avrebbero perso contro il Lecce. Inoltre, la Fiorentina ha avuto un calendario favorevole: ha affrontato il Bologna subito dopo una festa storica e poi l’Udinese, che era già salva da un mese e mezzo.”