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Viviano risponde ad Orsolini: "Italiano ha trovato delle basi solide su cui costruire rispetto a Palladino"

Emiliano Viviano è intervenuto su TvPlay parlando dell'intervista rilasciata quest'oggi da Riccardo Orsolini sul proprio allenatore Vincenzo Italiano, dipingendolo come 'uno dei migliori allenatori It...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2025 22:45
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Emiliano Viviano è intervenuto su TvPlay parlando dell'intervista rilasciata quest'oggi da Riccardo Orsolini sul proprio allenatore Vincenzo Italiano, dipingendolo come 'uno dei migliori allenatori Italiani'. L'ex portiere della Fiorentina è voluto intervenire per dire la sua su questa affermazione: "C'è da dire che Italiano al Bologna ha trovato delle basi più solide su cui costruire, rispetto ad un Palladino alla Fiorentina".

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