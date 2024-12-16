Viviano: "Non ho rosicato per l'esultanza di Italiano. Non ha mancato di rispetto ai tifosi della Fiorentina"

Emiliano Viviano ha commentato l'esultanza di Italiano dopo la vittoria del Bologna contro la Fiorentina

Emiliano Viviano ha parlato a Tv Play dell'esultanza di Italiano dopo la vittoria del Bologna contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Italiano non ha mancato di rispetto ai tifosi della Fiorentina con la sua esultanza, mi dispiace che qualche giocatore ci sia rimasto male. In conferenza stampa mi è dispiaciuto sentire che ha sempre fatto cosi, è vero che lo ha fatto ma è anche vero che ha vissuto la partita in maniera diversa dal solito, preferivo che diceva che lo hanno criticato talmente tanto che aveva affrontato la partita in maniera diversa. Non ho rosicato per la sua esultanza perchè ha già esultato cosi ma si vedeva lontano un miglio che sentiva la partita diversamente dal solito. Tra Pradè e Italiano non c'è stato nessun problema alla Fiorentina, gli era stato anche proposto il rinnovo per farlo restare. Vero che era stato molto criticato ma a Firenze si criticano tutti"

MARIANELLA PARLA DI ITALIANO, LE SUE PAROLE

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