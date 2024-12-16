Marianella: "Italiano ha sempre esultato cosi. Grazie a lui la Fiorentina ha fatto 3 finali e costruito tanto"

Italiano è stato molto criticato per la sua esultanza dopo la vittoria del Bologna. Il parere di Massimo Marianella

Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, ha parlato a Radio Firenze Viola del caso Italiano dopo l'esultanza di ieri per la vittoria del Bologna, queste le sue parole:

"Il rapporto tra Italiano e la Fiorentina è sempre stato particolare perché lui ha avuto meno credito di quanto meritasse anche perché la pietra miliare di questa crescita viola è lo stesso Italiano. Io sento dire che ci ha fatto perdere tre finali ma bisognerebbe dire che ci ha fatto giocare tre finali. Questo sentimento in settimana Italiano lo ha portato in campo perché ha sempre detto che Firenze gli mancherà, è legato da un sentire superiore a quello che ha avuto.

Non ho visto tanti media che hanno sottolineato che Italiano prima della gara ha abbracciato in panchina tutti quelli con cui aveva lavorato. A fine gara hanno avuto ragione un po' tutte e due le parti. Lui ha provato a fare quello che ha fatto sempre e capisco che qualcuno nella Fiorentina non l'abbia presa bene ma lui cose belle sulla Fiorentina le dice. Ma la cordialità del pre-partita è genuina e so che lui non ha nulla contro la Fiorentina e Firenze, ma non è stato "paracarro" nel gestire il dopo"

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