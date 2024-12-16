Castrovilli e la Lazio, è già finita? Pedullà: "Futuro in bilico, potrebbe lasciare già a gennaio"

Gaetano Castrovilli ha indubbio talento, ma i continui infortuni ne hanno minato il rendimento. Il suo contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno, c’è un’opzione biennale di rinnovo a un cert...

Gaetano Castrovilli ha indubbio talento, ma i continui infortuni ne hanno minato il rendimento. Il suo contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno, c’è un’opzione biennale di rinnovo a un certo numero di presenze, ma a questo punto della stagione è difficile che venga raggiunto quel tetto e che venga esercitata. Anzi, è possibile che già a gennaio le strade possano dividersi, in modo da permettere a Castrovilli di individuare un’eventuale soluzione che gli permetta una maggiore visibilità. Non siamo alle decisioni definitive, ma la tendenza (da confermare) è questa. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

ZAZZARONI DIFENDE ITALIANO: “MA QUALE MANCANZA DI RISPETTO, LASCIAMO LIBERI GLI ALLENATORI DI ESULTARE”

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